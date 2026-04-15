【モデルプレス＝2026/04/15】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」が、4月18日より開幕。SNSの普及率や会員数の推測値から、“100万人規模”とも言われる壮絶なチケット争奪戦の様相が見えてくる。ミセスがいま、国民的アーティストとしていかに唯一無二の存在であるのか。その凄さを数字から紐解いていく。【写真】ミセス、ス