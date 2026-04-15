Mrs. GREEN APPLE、伝説化するスタジアムチケット倍率は？数字が証明する“国民的バンド”の実力
【モデルプレス＝2026/04/15】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」が、4月18日より開幕。SNSの普及率や会員数の推測値から、“100万人規模”とも言われる壮絶なチケット争奪戦の様相が見えてくる。ミセスがいま、国民的アーティストとしていかに唯一無二の存在であるのか。その凄さを数字から紐解いていく。
【写真】ミセス、スーツ姿の仲良し3ショット
インディーズ時代よりも前から続いてきた「ゼンジン未到」シリーズ。2024年夏の「ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜」以来、およそ2年ぶりの開催となる今回は、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、さらに5月には大阪・ヤンマースタジアム長居で2日間、合わせて6日間のスタジアム公演が予定されている。
国立競技場での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドとしては史上初の快挙。国立競技場のキャパシティは、標準的なイベントで約68,000人、ライブ時には最大で約80,000人〜88,000人規模と言われている。単純計算で国立4日間だけでも27万人〜35万人近くを動員することになるが、それでもなおSNS上では落選の声が相次ぐなど、チケットの入手が困難を極めている事実は、「日本一チケットが取れない」とも囁かれる今のミセスの勢いを何よりも証明している。
中でも注目したいのが、7月の国立競技場2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演が、ファンクラブ会員限定公演として開催される点だ。両会場において、ファンクラブ会員限定でスタジアム公演を実施するのは史上初の試み。国内最大級のキャパシティを誇る聖地を、ファンクラブ会員のみで埋め尽くすという光景は、ミセスのファンコミュニティがいかに巨大であるかを象徴しているといえる。
老若男女から愛されるミセスの圧倒的な支持層は、各SNSの数字にも顕著に表れている。YouTubeチャンネル登録者数は631万人という驚異的な数字に達しており、Instagramのフォロワー数は227.8万人、TikTokは210万人、そしてX（旧Twitter）でも134.7万人と、あらゆるプラットフォームで巨大なコミュニティを形成している。特にYouTubeの登録者数は日本のトップアーティストの中でも屈指の規模であり、幅広い世代が彼らの音楽に触れていることがわかる。
こうした凄まじい波及力を背景に、公式ファンクラブ「Ringo Jam」の会員数も増え続けている。ネット上では「ファンクラブ会員数とんでもなさそう」「100万人超えているんじゃないか？」とも囁かれており、その規模はもはや一般的なファンクラブの域を超えているかもしれない。正確な会員数は公表されていないが、日々SNSに溢れる「ファンクラブに入っていてもチケットが当たらない」という声を見る限り、FC会員数が100万人の大台を突破しているという推測も、リアリティを持って響く。
では、実際の当選倍率はどの程度になっているのだろうか。国立競技場という巨大なキャパシティをもってしても、かなりの応募数が集まることは想像に難くない。仮に、噂される100万人のファンクラブ会員が1公演につき2枚ずつ応募したと仮定すれば、応募総数は200万枚、倍率は約6〜7倍にのぼる計算になる。さらに複数の日程への応募が重なれば、倍率は2桁という極めて高い数字に達することも推測される。
国立4日間の総座席数が約27万から35万席程度と見込まれるなか、ファンクラブ先行の段階でその枠は優に埋まってしまう計算になる。さらにここへ、一般層からの応募が加わることを考えれば、その倍率は凄まじいものになる。
国立競技場での4日間というキャパシティをもってしても、依然としてチケットの入手が極めて困難な状況が続いているようだ。この事実は、ミセスがいまや音楽シーンの枠を超えた国民的な存在であることを示しているのではないだろうか。
いよいよ迎える4月18日の開幕。ミセスがあの広大な聖地のステージに立ち、国立の空に彼らの奏でる音が響き渡るその瞬間、日本の音楽史にまた新たな伝説が刻まれることだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」
インディーズ時代よりも前から続いてきた「ゼンジン未到」シリーズ。2024年夏の「ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜」以来、およそ2年ぶりの開催となる今回は、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、さらに5月には大阪・ヤンマースタジアム長居で2日間、合わせて6日間のスタジアム公演が予定されている。
国立競技場での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドとしては史上初の快挙。国立競技場のキャパシティは、標準的なイベントで約68,000人、ライブ時には最大で約80,000人〜88,000人規模と言われている。単純計算で国立4日間だけでも27万人〜35万人近くを動員することになるが、それでもなおSNS上では落選の声が相次ぐなど、チケットの入手が困難を極めている事実は、「日本一チケットが取れない」とも囁かれる今のミセスの勢いを何よりも証明している。
中でも注目したいのが、7月の国立競技場2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演が、ファンクラブ会員限定公演として開催される点だ。両会場において、ファンクラブ会員限定でスタジアム公演を実施するのは史上初の試み。国内最大級のキャパシティを誇る聖地を、ファンクラブ会員のみで埋め尽くすという光景は、ミセスのファンコミュニティがいかに巨大であるかを象徴しているといえる。
◆数字が語るミセスの国民的人気
老若男女から愛されるミセスの圧倒的な支持層は、各SNSの数字にも顕著に表れている。YouTubeチャンネル登録者数は631万人という驚異的な数字に達しており、Instagramのフォロワー数は227.8万人、TikTokは210万人、そしてX（旧Twitter）でも134.7万人と、あらゆるプラットフォームで巨大なコミュニティを形成している。特にYouTubeの登録者数は日本のトップアーティストの中でも屈指の規模であり、幅広い世代が彼らの音楽に触れていることがわかる。
こうした凄まじい波及力を背景に、公式ファンクラブ「Ringo Jam」の会員数も増え続けている。ネット上では「ファンクラブ会員数とんでもなさそう」「100万人超えているんじゃないか？」とも囁かれており、その規模はもはや一般的なファンクラブの域を超えているかもしれない。正確な会員数は公表されていないが、日々SNSに溢れる「ファンクラブに入っていてもチケットが当たらない」という声を見る限り、FC会員数が100万人の大台を突破しているという推測も、リアリティを持って響く。
◆推測されるチケット当選倍率の動向
では、実際の当選倍率はどの程度になっているのだろうか。国立競技場という巨大なキャパシティをもってしても、かなりの応募数が集まることは想像に難くない。仮に、噂される100万人のファンクラブ会員が1公演につき2枚ずつ応募したと仮定すれば、応募総数は200万枚、倍率は約6〜7倍にのぼる計算になる。さらに複数の日程への応募が重なれば、倍率は2桁という極めて高い数字に達することも推測される。
国立4日間の総座席数が約27万から35万席程度と見込まれるなか、ファンクラブ先行の段階でその枠は優に埋まってしまう計算になる。さらにここへ、一般層からの応募が加わることを考えれば、その倍率は凄まじいものになる。
国立競技場での4日間というキャパシティをもってしても、依然としてチケットの入手が極めて困難な状況が続いているようだ。この事実は、ミセスがいまや音楽シーンの枠を超えた国民的な存在であることを示しているのではないだろうか。
いよいよ迎える4月18日の開幕。ミセスがあの広大な聖地のステージに立ち、国立の空に彼らの奏でる音が響き渡るその瞬間、日本の音楽史にまた新たな伝説が刻まれることだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】