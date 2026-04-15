中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月15日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は15日の記者会見で、沖縄県与那国町へのミサイル部隊配備を巡り、同町長が13日、小泉進次郎防衛相と面会して容認の考えを伝えたとの報道に関し、中国は関連動向を強く懸念しているとした上で、地域の平和と安定を脅かすものだと批判した。郭氏は次のように述べた。日本側は「防御」や「反撃」を名目に、中国に隣接する