全身を鍛え上げた51歳のマッチョな中年男は茶髪でロングの女性用のカツラをかぶり、黒のミニスカート、黒のパンプスといったいでたちで女湯に侵入し、「女性」の気分を味わっていた。自称「ミステリー作家」が城崎温泉外湯の女風呂に侵入した呆れた動機千葉市中央区で宿泊していたホテルの女性用大浴場に侵入したとして、千葉県警千葉中央署は12日、君津市の会社員、佐野展広容疑者（51）を建造物侵入の疑いで逮捕した。同日