全身を鍛え上げた51歳のマッチョな中年男は茶髪でロングの女性用のカツラをかぶり、黒のミニスカート、黒のパンプスといったいでたちで女湯に侵入し、「女性」の気分を味わっていた。

自称「ミステリー作家」が城崎温泉外湯の女風呂に侵入した呆れた動機

千葉市中央区で宿泊していたホテルの女性用大浴場に侵入したとして、千葉県警千葉中央署は12日、君津市の会社員、佐野展広容疑者（51）を建造物侵入の疑いで逮捕した。

同日午後6時前、一見して男と分かるガッチリ系の佐野容疑者が、女装した状態で女湯の脱衣場に入ってきた。当時、数人の女性客がいたが、佐野容疑者はそんなことはお構いなしに約7分間、脱衣場で歩いたり、座ったりしながら浴場に入りたくてウズウズしていた。

不審に思った女性客がフロントに「男の人がいる」と伝え、ホテルの副支配人が「女装した男の客が女性用大浴場に入っていった」と通報し、事件が明らかに。署員が現場に駆け付けると、佐野容疑者はすでにその場から立ち去り、行方をくらましていた。

「ホテル入り口の防犯カメラ映像を確認したところ、誰が見ても男と分かる異様な格好をした人物が施設内に入る姿が写っていた。男はそのまま女性用の大浴場に向かい、しばらくして脱衣場から出てきて部屋の方に戻っていた。署員が部屋を訪れると、本人が出てきて女性用の浴場に入ったことを認めた」（捜査事情通）

調べに対し、「女装する趣味があり、女性用の浴場に入りたくなった。女性の気分を味わいたかった。女性の裸が見たかった」と供述しているという。

「髪の長さは胸のあたりまであり、茶髪のロン毛だった。入ったのは脱衣場までで、服を脱がずにウロチョロしていた。普段から女装して街中を歩くのが趣味で、休みの日になると、カツラをかぶり、ミニスカ姿で出かけていた。男は女装姿で外出先からホテルに戻っていたことから、趣味を楽しむため、わざわざ千葉市まで泊まりで来たのかもしれません」（前出の捜査事情通）

■過去には、大阪でも女装男が女湯に

大阪市でも数年前、肩までの長さのカツラをかぶり、化粧をしたミニスカート姿の40代後半の男が、市内のスーパー銭湯の女湯に侵入する事件が発生した。

男は大胆にも素っ裸のまま、浴室内の休憩スペースで横たわっていて、従業員につまみ出された。この男は動機について「女湯に女装して入っている自分自身に興奮した」と説明。「女性として女風呂に入りたかった。以前から女風呂に入りたいと思っていて、女湯に入ることで前張りの完成度を確認したかった。前張りがうまく張れて（陰部が）隠れたので、女風呂に入ってもバレへんと思った」と自供していた。

正体がバレないと思い込んでいるのは、本人だけだ。