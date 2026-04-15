ドン・キホーテを徘徊していたら「舌が青くなるポテトチップス」というものが販売されているのを発見しました。舌の色を変える系のお菓子はさまざまありますが、この商品の特徴は「ポテチ自体が青くないのに、舌が青くなる」という点。青くないのに、青くなる……？何を言っているのか分からなかったので、実際に買って試してみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■着色料は使われている……でも見た