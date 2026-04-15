INZONE Buds グラスパープル ソニーは、ゲーミング完全ワイヤレスイヤフォン「INZONE Buds」の新色グラスパープルを4月24日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は30,000円前後。従来のホワイト、ブラックと合わせて3色展開となる。 INZONEのブランドカラーを取り入れた新色。レトロブームに合わせ、内部の見えるクリア素材を採用し、高価格帯の品位を担保した透明デザイ