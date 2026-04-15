◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第2戦リバプール0―2パリSG（2026年4月14日リバプール）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦が行われ、リバプール（イングランド）が本拠で昨季王者パリSG（フランス）に0―2と敗戦。2戦合計0―4で敗れ、8強で姿を消した。スロット監督は試合後「チャンスはたくさんあったのにゴールを決められなかった」と肩を落とした。敵地での第1戦は枠内シュート0本という