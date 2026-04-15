生田斗真と降壇する戸田恵梨香 戸田恵梨香、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督が14日、都内で行われたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（27日からNetflixで世界独占配信）配信記念PARTYに登壇した。独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子の、17歳から66歳までの波乱の人生を描く。細木が“