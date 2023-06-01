【Amazon：CHWUYI 水陸両用ラジコンカー】 セール期間：4月15日～4月28日23時59分 レッド AmazonにてCHWUYIの水陸両用ラジコンカーが特別価格で販売されている。期間は4月28日23時59分まで。 本商品は、水陸両用オフロード仕様のラジコンカー。特別に設計されたシールと浮力装置を装備し、水中での安定性と浮力を確保している。また、エンジンと