【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月13日にメジャーデビューするミーマイナーが、1st EP『部屋とガラクタと私』より表題曲「部屋とガラクタと私」のMVを公開した。 ■楽曲に宿る“消えきらない未練”を映像として表現 表題曲「部屋とガラクタと私」は、4月6日よりTOKYO MX、BS朝日他で放送中のTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のエンディングテーマと