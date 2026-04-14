ミーマイナー、アニメ『ポンスカ』EDテーマ「部屋とガラクタと私」MV公開

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5月13日にメジャーデビューするミーマイナーが、1st EP『部屋とガラクタと私』より表題曲「部屋とガラクタと私」のMVを公開した。

■楽曲に宿る“消えきらない未練”を映像として表現

表題曲「部屋とガラクタと私」は、4月6日よりTOKYO MX、BS朝日他で放送中のTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。4月13日からはアニメ本編でもオンエアされており、作品の愉快さとは打って変わって、恋の切なさや胸の奥に残る未整理の感情を描いたミーマイナーらしいナンバーとなった。

公開された「部屋とガラクタと私」のMVは「レモンガール」に続き大喜多監督が手がけ、天井から吊るされた無数のガラクタの中で撮影。幻想的な演奏シーンと、歌詞の世界を丁寧に描いたドラマシーンで構成され、楽曲に宿る“消えきらない未練”を映像として表現した作品に仕上がっている。

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

EP『部屋とガラクタと私』

■関連リンク

『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』番組サイト

https://ponsuka.com/

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/