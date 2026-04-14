Photo: 神津文人 新生活がスタートし気分一新、落ち着いたらジム通いをスタートしようとしている人もいるのではないでしょうか。そんなとき、大事になるのがシューズ選びです。ちなみに、既にジムに通っている、通っていたことがある方は、どんなシューズでトレーニングしているでしょうか。いわゆるスニーカー、ランニングシューズを活用している人も多いかと思うのですが、ケガを防ぎ、ト