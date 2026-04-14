お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、14日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。あす15日の放送を休演すると伝えた。【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影番組エンディングで、武田真一アナが「あすは、山ちゃん、都合によってお休み」と向けると、山里が「そうなんです。ですが、代打が超豪華です。あの東野幸治さんが来てくださります」とにっこり。ヒロミが「『おはよう