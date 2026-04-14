オウガ・ジャパンは、「OPPO」ブランドの最新スマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を今夏、日本国内でも発売する。 14日の新機種発表会において、同社のキーパーソンである河野謙三氏が明らかにした。 14日発表のフォルダブルスマホ「OPPO Find N6」を手にする河野氏 「OPPO Find X9 Ultra」は、近日グローバル向けで発表される最新スマートフォン。OPPOのグローバル向けW