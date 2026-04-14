元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。トレーニング動画を公開した。「フリーアナウンサーになってから始めたパーソナルトレーニングも2年目に突入です体を動かすと頭もシャキッとしますね！」とつづり、ボディーラインが際立つ紺色のピチピチTシャツに黒いレギンス姿で筋力トレーニングに励む様子をアップした。チラリとのぞいたウエストには腹筋の縦線なども浮き出たが、「夏