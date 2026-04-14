元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。トレーニング動画を公開した。

「フリーアナウンサーになってから始めたパーソナルトレーニングも2年目に突入です 体を動かすと頭もシャキッとしますね！」とつづり、ボディーラインが際立つ紺色のピチピチTシャツに黒いレギンス姿で筋力トレーニングに励む様子をアップした。

チラリとのぞいたウエストには腹筋の縦線なども浮き出たが、「夏に向けてさらに引き締めていきたい」と意気込みも記した。

ファンやフォロワーからも「カッコイイ」「ますますナイスバティに」「きれいなボディライン」「見事な体幹」「スタイル維持には努力の賜物」「お腹チラリ、セクシー！笑」「美尻」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。