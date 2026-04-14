スズキは13日、オンラインで契約できる新車サブスクリプションサービス「スズキ定額マイカー5」を開始した。月々定額で新車に乗れる仕組みで、対象車種は電気自動車「eビターラ」から展開する。【こちらも】スズキの記事一覧はこちら同サービスは車両代金に加え、登録諸費用や車検、税金、自動車保険料などを含めた5年分の費用を月額で支払う仕組みだ。利用期間は60カ月で、費用を一本化できる点が特徴となる。■オンライン完