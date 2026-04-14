JTB（ジェイティービー）は、国内外のホテル・旅館・ツアーなどが割引になる「JTB タイムセール」を4月22日まで実施している。料金の一例は、東京発ソウル3日間（ソラリア西鉄ホテルソウル明洞泊）が56,200円、ハワイ5日間（シェラトン プリンセス カイウラニ ワイキキ ビーチ泊）が180,500円、ホテルグランヴィア京都（素泊まり）が11,305円から、名古屋東急ホテル（素泊まり）が9,126円からなどとなっている。また、海外旅行を対