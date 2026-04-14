小田急電鉄は16日から、駅係員が録画できる小型カメラをつけて対応するようになるということです。

そこで今回の#みんなのギモンでは「カスタマーハラスメント対策でカメラ装着？」をテーマに、日本テレビ・加納美也子解説委員がお伝えします。

■小田急電鉄の駅員がカメラ装着へ 背景は…

導入に至った経緯などを詳しく見ていきます。

小型カメラは胸元につけて、使用中は必ず「録画中」だとわかるようにして運用するということです。小田急線の全ての駅、70の駅に導入されます。1駅に1台〜3台導入され、必要なときにカメラをつけて対応にあたるということです。

どういったときに使用するのか見ていきます。

●異常時

カスハラや駅構内での客同士のトラブル、犯罪行為など、駅係員が異常時に対応する際、状況を記録し、必要あれば警察に証拠として提出することもあるといいます。録画中と明示して使うとお伝えしましたが、これにより、トラブルの抑止にもつなげたいとしています。

●平常時

駅構内の巡回時にカメラをつけるそうで、不審物などの発見時に記録して関係各所へ正確に共有することが期待されています。

導入した背景を聞くと、暴力・暴言を含むカスハラが増加傾向にあり、駅係員の安全が脅かされる上に、業務への支障もあることからカメラ装着を導入したそうです。

さらに、カメラには駅係員の音声も記録されるため、対応が悪かった場合、客を守ることにもつながるとしています。

カスハラの実態を研究する東洋大学の桐生正幸教授によりますと、鉄道業界は厳しいカスハラが多いそうで、1つは酔った客も多く利用すること。もう1つは、正確に運行するという前提で利用しているため、ちょっとしたことでイラッとしてしまう客が多いからだそうで、カメラの導入は非常に有効だと話していました。

■相次ぐカスハラ事案 2024年度は鉄道会社で1513件

国土交通省によりますと、全国の鉄道会社で2024年度に起きたカスハラは1513件でした。

内容は、次のようなものがあったということです。

車内検札時に持っている特急券と別の座席に座っていた客に対し座席の移動、変更を提案しようとしたら「死ね！二度と利用しない！」と暴言を吐かれた。

最終列車で終点の駅まで来てしまった客から、「どうすればいいのかタクシー代金を調べろ」と強い口調で要求された上、調べている間も「まだか」「遅い」「使えんヤツやのー」とプレッシャーをかけられ続けたというものもあったそうです。

■「悪評を投稿」「無断撮影」もカスハラの可能性 厚労省が指針

社会問題化するカスハラに対し、国も動き始めています。

今年10月から、企業などにはカスハラ防止に必要な措置を講じることが義務づけられることになりました。ただ、どういうものがカスハラにあたるのか、どう対応すべきか、と迷うことも多いので、厚労省で指針を作っています。

例えば「何がカスハラ？」という点については、殴る・蹴るなどの暴行のほか、「SNSなどに悪評を投稿する」と脅すといった精神的な攻撃、無断で撮影することなどもカスハラに該当しうるとしています。

また「対処方法」としては、

・可能な限り労働者を一人で対応させない

・顧客とのやりとりを録音、録画すること

・暴行や脅迫など犯罪になりうる言動があれば警察に通報すること

などが明記されました。

■「名前覚えたからな」職員守るため…ビジネスネーム導入も

従業員をカスハラから守るため、本名ではないビジネスネームの導入も増えています。

東京ミッドタウンでは、去年8月から接客にあたるスタッフは、名前ではなく役職の名札を使っています。客に名前を聞かれたら「ビジネスネーム」をこたえるそうです。

例えば、本名が小野田なら「小野寺」など名字に近いモノを各自で考えてもらうそうです。接客中に勝手に撮影される事案があり、個人特定につながるおそれもあることから導入したそうです

さらに、自治体でもビジネスネームを導入しているところがあります。大阪の寝屋川市役所では、窓口で「名前覚えたからな」などと言われることもあり、職員が不安を感じず働けるよう去年4月から導入したといいます。

こうしたビジネスネームの導入について、桐生教授も顔と名前を撮影して検索するだけで個人情報がわかる時代になった。そんな中、客の対応でプライベートをさらす必要はないとして、ビジネスネームは有効だとしています。

カスハラ対策が広がりつつありますが、客の立場であっても「相手を尊重する」という当たり前のことを改めて忘れないようにしたいものです。

（4月13日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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