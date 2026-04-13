きょうの県内は広く晴れて暖かい１日となりました。魚津市では蜃気楼が見られました。きょう正午過ぎ、魚津市の沿岸には蜃気楼を一目見ようと、平日にもかかわらず約80人の見物客が集まりました。こちらは新湊大橋の一部が反転し、アルファベットの「Ｚ」のように見える「上位蜃気楼」です。魚津市によりますと、きょうは肉眼でも形の変化が確認できる「Ｃランク」の蜃気楼が新湊大橋から黒部市生地方面にかけて現れました。蜃気楼