【モデルプレス＝2026/04/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月11日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」19歳美女「発光してる」色白素肌＆スラリ二の腕輝くキャミ姿◆村谷はるな、キャミソール姿公開村谷は「rom＆ndのポップアップ行ってきたー」とつづり、写真を投稿。夏を