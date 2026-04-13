「今日好き」村谷はるな、色白素肌輝くキャミソール姿「スタイル良すぎ」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月11日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」19歳美女「発光してる」色白素肌＆スラリ二の腕輝くキャミ姿
村谷は「rom＆ndのポップアップ行ってきたー」とつづり、写真を投稿。夏を感じさせる白のキャミソール姿で、スラリと伸びた腕や美しいデコルテ、色白な素肌を見せた。また、イベントのテーマカラーがピンクだったことから、ピンク色の羽織りを合わせた姿も公開している。
この投稿に「ピンクがすごく似合ってる」「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「発光してる」「ピンクに白の組み合わせは最高すぎる」「透明感すごい」などと話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「発光してる」色白素肌＆スラリ二の腕輝くキャミ姿
◆村谷はるな、キャミソール姿公開
村谷は「rom＆ndのポップアップ行ってきたー」とつづり、写真を投稿。夏を感じさせる白のキャミソール姿で、スラリと伸びた腕や美しいデコルテ、色白な素肌を見せた。また、イベントのテーマカラーがピンクだったことから、ピンク色の羽織りを合わせた姿も公開している。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿に「ピンクがすごく似合ってる」「可愛すぎる」「スタイル良すぎ」「発光してる」「ピンクに白の組み合わせは最高すぎる」「透明感すごい」などと話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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