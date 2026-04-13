ガールズグループTWICE（トゥワイス）のメンバー、モモがワールドツアーの最中に歯を抜いたことを明らかにし、「TWICE酷使疑惑」が再び浮上した。12日、芸能関係者によると、モモは最近、ファンとのコミュニケーションプラットフォームを通じて、シカゴ公演の期間中に歯を抜くことになった経緯を明かした。モモは「腫れていることは理解してほしい」とし、「シカゴ公演の時、歯がとても痛かった。朝、シカゴの歯科を受診したが、治