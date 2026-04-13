ガールズグループTWICE（トゥワイス）のメンバー、モモがワールドツアーの最中に歯を抜いたことを明らかにし、「TWICE酷使疑惑」が再び浮上した。

12日、芸能関係者によると、モモは最近、ファンとのコミュニケーションプラットフォームを通じて、シカゴ公演の期間中に歯を抜くことになった経緯を明かした。

モモは「腫れていることは理解してほしい」とし、「シカゴ公演の時、歯がとても痛かった。朝、シカゴの歯科を受診したが、治療は韓国で受ける必要があった」と述べた。

モモによると、治療を受けるには韓国に行く必要があったが、スケジュールの都合でそれができず、痛みがひどく、公演を行うのも難しい状態だったため、悩んだ末に抜歯したという。

モモは「本来は抜くほどではなかったが、韓国に行くことができず、公演は行わなければならなかったため、歯科医と相談の末に抜いた」と付け加えた。

モモのファンらは、ワールドツアーの強行日程のために健康な歯を抜かざるを得なかったとして、所属事務所に不満を噴出させた。

TWICEは現在、ワールドツアー『THIS IS FOR』を開催中だ。ツアー日程として、全世界43地域で計78公演が予定されている。

ツアーの途中でメンバーのダヒョンは今年2月、足首を骨折し、北米公演を欠席した。ダヒョンは結局、負傷により今年3月に活動の一時中断を発表した。メンバーのチェヨンも健康上の問題で一部日程を欠席した。

2015年にデビューしたTWICEは第3世代K-POPガールズグループとして、『Cheer Up』『TT』『What is Love?』などのヒット曲を発表した。