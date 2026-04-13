7月30日発売予定の一番くじ「鬼滅の刃 〜上弦の弐〜」。このほど、D賞の情報が公開されました!一番くじ「鬼滅の刃 〜上弦の弐〜」一番くじ「鬼滅の刃 〜上弦の弐〜」は、「上弦の弐」を取り巻くキャラクターたちに注目したハズレなしグッズくじ。A賞に「胡蝶しのぶ」、B賞に「栗花落カナヲ」、C賞とラストワン賞には、上弦の弐こと「童磨」のフィギュアが登場。いずれも、高いクオリティとサイズ感を両立させたフィギュアブランド