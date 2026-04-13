若槻千夏と指原莉乃がタッグを組むフジテレビの新トークバラエティ番組『指原千夏』(毎週土曜24:45〜 ※関東地区ほか)が、18日にスタート。2人のデータをもとに生成されたAIアバター「指原千夏」がネット上の声や世間のイメージをもとに、本人たちもゲストも避けて通れない質問を次々と投げかけ、他では聞けない本音を引き出していく。(左から)指原莉乃、若槻千夏番組では、「自分たちに似ていると思うタレントは誰?」といった質問