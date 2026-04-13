◇インターリーグドジャース─レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。好機で迎えた7回の第4打席は遊飛に倒れた。1─3の7回1死一、二塁と一発出れば逆転の第4打席は相手2番手・ラッツの初球を狙ったが、打ち上げてしまい遊飛に終わり、悔しそうに首を振りながらベンチに戻った。レンジャーズの先発は18、19