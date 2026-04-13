◇インターリーグ ドジャース─レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。好機で迎えた7回の第4打席は遊飛に倒れた。

1─3の7回1死一、二塁と一発出れば逆転の第4打席は相手2番手・ラッツの初球を狙ったが、打ち上げてしまい遊飛に終わり、悔しそうに首を振りながらベンチに戻った。

レンジャーズの先発は18、19年にサイ・ヤング賞に輝いたデグロム。初対戦となった大谷は初回の第1打席で初球を豪快に右中間席へと運び、2試合連続となる先頭打者アーチ。わずか1球で粉砕し、先発の佐々木朗希へ先制点をプレゼントし、連続試合出塁を「46」まで伸ばした。

続く1−2の3回1死一塁で迎えた第2打席はフルカウントから冷静に四球を選んだ。5回2死二塁の一打出れば同点という場面で第3打席を迎え申告敬遠。球場からはブーイングが沸き起こった。

前日11日（同12日）の同戦では初回先頭弾を浴びた直後の攻撃で今季初の先頭打者アーチとなる4号ソロの“先頭打者弾返し”。2回には投前内野安打で4試合ぶりのマルチ安打を記録するなど、10日（同11日）に更新した日本選手最長の連続試合出塁は球団歴代単独5位の「45」に伸ばしていた。