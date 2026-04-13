障害のある子ども向けの児童通所施設に通う5歳の女の子を自宅アパートに連れ込み、わいせつな行為をした上、動画を撮影したとして、施設の職員だった46歳の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。わいせつ誘拐などの疑いで逮捕されたのは、東京・八王子市の後藤隆也容疑者（46）です。後藤容疑者は、おととし2月、当時勤めていた千葉県内の障害児通所施設に通う5歳の女の子に対し、13歳未満であることを知りながら自宅アパー