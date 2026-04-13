小学校で続く盗難被害 画像はイメージです ニュージーランドの小学校で、この1年間あまりタオルや靴、下着などを盗み続けていた「連続窃盗犯」が、ついに防犯カメラに捉えられて特定されました。 北島のファカタネにあるApanui小学校では、ろいろいろなものが消えていました。気温が上がり学校のプールが再開すると、片方の靴、タオル、水泳ゴーグルなどがプールに続く歩道