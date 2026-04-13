小学校で続く盗難被害

画像はイメージです

ニュージーランドの小学校で、この1年間あまりタオルや靴、下着などを盗み続けていた「連続窃盗犯」が、ついに防犯カメラに捉えられて特定されました。

北島のファカタネにあるApanui小学校では、ろいろいろなものが消えていました。気温が上がり学校のプールが再開すると、片方の靴、タオル、水泳ゴーグルなどがプールに続く歩道に散乱しているのも。頻繁に見られるようになりました。

Marama Stewart校長は「ずっと謎だったのですが、そのうちに学校に続く歩道上に、靴の片方やゴーグル、下着、タオルなどが放置されているのに気づきました」と話しています。

そこで学校スタッフが防犯カメラの映像を調べたところ、やっと犯人がわかりました。

Facebookに投稿されたその動画には、校庭を歩く黒猫が大きなタオルをひきずっていくようすが映っています。

SNSで多くの反応が

画像はイメージです

「さらに体育館の裏には、大量の盗品が放置されているのも見つかりました」とStewart校長。

泥棒猫は次第に技術を磨いたのか、ついには盗んだものを学校のフェンス越しに運ぶことにも成功していました。

「犯人の身元確認にご協力いただけると幸いです。常習犯ですが、ついにカメラに捉えることができました」とのFacebook上の投稿はたちまちネット民の話題になり、13万回以上も視聴され、数千件のコメントがありました。

そしてついに猫の身元が判明したのです。

さっそく学校スタッフがこのオス猫の飼い主に連絡を取りました。飼い主は「うちの猫には盗癖があって、悪名高い泥棒猫なのです。恥ずかしいです」と告白したということです。

童話からつけた「あだ名」で呼ばれる猫

画像はイメージです

「飼い主は匿名を希望しています。そこでこの猫をSlinky Malinkiと呼ぶことにしました」という校長です。

ちなみにSlinky Malinkiは、ニュージーランドの作家Lynley Doddの童話「Hairy Maclary」に登場する、しなやかで優雅な動きをする猫です。

「これらの盗難事件は、子どもたちにとってよい学習の機会になるでしょう。わが校の黒猫Slinky Malinkiについて、生徒たちに作文を書かせるのはきっと楽しいでしょう。それに、子どもたちが自分の持ちものをちゃんと鞄にしまうのを忘れないようにするのにも、今回の事件は役立つかもしれません」というStewart校長です。

出典：

・Serial underwear thief at New Zealand school identified as cat

・New Zealand school identifies literal cat burglar behind year of missing shoes, towels & undies

・Slinky Malinki