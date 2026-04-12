恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」を運営するワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が、プロフィール写真に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。【画像】やっちゃってたらNG！→これが、婚活男女がチェックしている“即ナシ”「プロフィール写真」です！（図解：13枚）「清潔感がない」…気になるポイントは男女で大きく異なる？調査は1月19〜22日、同社サービスを利用している20〜40代の男女を対