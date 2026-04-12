恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」を運営するワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が、プロフィール写真に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。

【画像】やっちゃってたらNG！→これが、婚活男女がチェックしている“即ナシ”「プロフィール写真」です！（図解：13枚）

「清潔感がない」…気になるポイントは男女で大きく異なる？

調査は1月19〜22日、同社サービスを利用している20〜40代の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。男性5845人、女性1136人の計6981人から有効回答を得ています。

全回答者に「マッチングアプリで、プロフィール写真はどの程度重視していますか？」と質問すると、「ある程度重視している」「かなり重視している」と答えた人は、男性が64％、女性が69％で、男女ともに約7割が写真を重視していることが分かりました。

続いて、「異性の写真を見て清潔感がないと感じるポイントを教えてください」と尋ねると、女性は「ヒゲ・眉毛が整っていない」が44％で最も多く、次いで「服がヨレている・だらしない」「髪型が整っていない」（ともに36％）、「部屋・背景が汚い」（33％）、「暗すぎる（または明るすぎる）」（14％）の順となりました。

一方、男性は「特にない」が31％で最も多い結果に。次いで「服がヨレている・だらしない」（23％）、「髪型が整っていない」（22％）、「部屋・背景が汚い」（17％）、「暗すぎる（または明るすぎる）」（16％）の順となりました。

「ヒゲ・眉毛が整っていない」と答えた男性は4％にとどまり、女性との意識の違いが明らかになりました。

このほか、「汚い鏡・トイレ鏡での自撮り」「昔の写真すぎる」「身だしなみがだらしない」「過剰なメーク」「喫煙姿」「スウェット着」などの回答が寄せられました。