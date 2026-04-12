俳優・木村拓哉（53）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの芸人の父の職業に驚く場面があった。動画のロケでお笑いコンビ「爆笑問題」太田光とともに吉祥寺のそば店を訪れた木村。すると太田は「うちの親父がそば屋とか叙々苑とか、結構食べ物屋の内装をやってたんですよ。高度経済成長期の時代に」と、今は亡き建築士だった父・三郎さんについて言及。「内装とデザインとやっていて。ふらっと入ったそば屋