日本維新の会の吉村洋文代表は12日の自民党大会で、食料品の2年間限定の消費税率ゼロや憲法改正などに触れ「衆院選で大勝したが、有権者は本当に実行するのかを見ている。ぜひ皆さんと約束を実行し、公約を果たす」と述べた。