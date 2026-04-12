在日華字メディアの中文導報はこのほど、日本在住の中国系住民が117万人を突破したとして、その「生存状態」を紹介する記事を発表した。日本の出入国在留管理庁の3月27日の発表によると、日本在住の外国人は2025年末の時点で前年同期比9．5％増の412万5395人で、初めて400万人を突破した。うち在日中国人の登録人数は同6．1％増93万428人で、中国系で日本国籍を取得した人や台湾人などを含めた広義の在日中国人の総人口は117万人を