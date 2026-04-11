高須クリニック院長の高須克弥氏が所有するタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原）が１１日、中山７Ｒの３歳１勝クラス（ダート１２００メートル）に出走し、２勝目を挙げた。単勝１・３倍の１番人気に推されたタカスタカスタカス。スタートを決めて道中は２番手を追走。直線を向いて先頭に立つと、後続に６馬身差をつける圧勝でゴール板を駆け抜けた。１分１０秒１の好タイムだった。同馬は昨年９月の新馬戦で、坂井瑠星