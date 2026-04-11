高須クリニック院長の高須克弥氏が所有するタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原）が１１日、中山７Ｒの３歳１勝クラス（ダート１２００メートル）に出走し、２勝目を挙げた。

単勝１・３倍の１番人気に推されたタカスタカスタカス。スタートを決めて道中は２番手を追走。直線を向いて先頭に立つと、後続に６馬身差をつける圧勝でゴール板を駆け抜けた。１分１０秒１の好タイムだった。

同馬は昨年９月の新馬戦で、坂井瑠星騎手を背に１番人気に応えて快勝。５カ月ぶりの復帰戦となった２走目は惜しくも２着に敗れたが、東京競馬場の馬主席で現地観戦した高須院長は自身のＸに「タカスタカスタカス２着だったが、おさえに買った２連複が入って大儲け。東京競馬場馬主席なう」とつづり、大量の１万円札を右手に持ち、上機嫌な笑顔を浮かべる動画を投稿し、反響を呼んだ。

今回と同じ中山ダート１２００メートルを走った前走は、単勝５・１倍の４番人気。道中は３番手の好位置につけ、直線では懸命に先行馬を追いかけたが、あと一歩及ばず２戦連続の２着。それでも高須院長は馬連２万円分を的中し、プラス収支としていた。

高須院長はレース前に「鉄板レースなう」と自身のＸに投稿していた。