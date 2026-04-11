アメリカ・カリフォルニア州で世界最大級の音楽フェス『コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026（Coachella Valley Music and Arts Festival 2026）』（以下、『コーチェラ』）が今週末より2週（4月10日～12日、17日～19日／現地時間）にわたって開催。世界最大級の野外音楽フェスティバルであり、今年も世界中のトップアーティストが多数出