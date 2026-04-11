アメリカ・カリフォルニア州で世界最大級の音楽フェス『コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026（Coachella Valley Music and Arts Festival 2026）』（以下、『コーチェラ』）が今週末より2週（4月10日～12日、17日～19日／現地時間）にわたって開催。世界最大級の野外音楽フェスティバルであり、今年も世界中のトップアーティストが多数出演する。歴史を振り返ると東京スカパラダイスオーケストラやX JAPAN、Perfumeやきゃりーぱみゅぱみゅ、宇多田ヒカルやYOASOBIといった日本人アーティストも出演してきた同フェスに、今年も日本の音楽シーンを牽引するアーティストたちが多数出演する。本稿では今年の『コーチェラ』に出演予定の日本人アーティストを紹介する。

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■藤井 風

今や日本を代表するトップアーティストである藤井 風が『コーチェラ』に初出演。2022年の「死ぬのがいいわ」のグローバルヒットも印象的だが、直近では2025年に初の全編英語詞楽曲で構成されたアルバム『Prema』をリリース。自身の夢であった英語詞のオリジナル楽曲は国内ではもちろん、海外においても高い評価を獲得。リリース当日付けのiTunes世界アルバムチャートでは10位に初登場。全英アルバムチャートでは78位に初登場し、自身初のチャートイン。ライブ活動においても2023年以降定期的にワールドツアーを開催。昨年は夏から秋にかけて各地の音楽フェスティバルを中心に欧州、北米を巡る『FUJII KAZE EUROPE TOUR 2025』『FUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025』を成功に収めただけでなく、8月にはビリー・アイリッシュの来日公演『HIT ME HARD AND SOFT THE TOUR』にオープニングアクトとして出演するなど、確かな評価を獲得している。秋から開催予定の『Prema World Tour』の前哨戦として、『コーチェラ』での藤井 風のパフォーマンスにも期待したい。藤井 風は日本時間4月12日8時30分よりMojaveステージに出演予定。

■Creepy Nuts

「Bling-Bang-Bang-Born」の特大ヒットも記憶に新しいCreepy Nuts。同曲は海外のヒップホップチャートにおいても10カ国以上で1位を獲得。日本のヒップホップを世界に届けた。海外でのライブとしては2023年に台湾での音楽フェスに初出演して以降、アメリカ・韓国・中国・マレーシア・タイでのイベントに出演。昨年10月からは自身初となるアジアツアー『Creepy Nuts ASIA TOUR 2025』を5都市で開催。4月からは『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』と題した北米ツアーを開催。今回の『コーチェラ』出演はその初日となる。国内においても音楽フェスに欠かせない存在としてメインステージはもちろん、大トリを飾るほどの存在となりつつあるCreepy Nuts。R-指定の人間離れしたライム、DJ松永による特徴的なビートを駆使したトラックによるJ-HIPHOPの最新型で『コーチェラ』に集った世界の音楽ファンを熱狂させてほしい。Creepy Nutsは日本時間4月11日15時5分よりGobiステージに出演予定。

■\ØU$UK€ \UK1MAT$U

クラブミュージック好きであればおなじみの\ØU$UK€ \UK1MAT$U（YOUSUKE YUKIMATSU）も今年の『コーチェラ』に出演する。東京を拠点に活動するDJである\ØU$UK€ \UK1MAT$Uはその唯一無二のスタイルでダンスミュージックシーンを席巻。テクノ、ポップス、ロックといったジャンルの枠に囚われない自由度の高いプレイスタイルが評判を呼び、国内だけでなく海外のクラブシーンでも高い評価を獲得。昨年1月には最先端のライブショーを世界中に発信するプラットフォーム『Boiler Room』に出演。同動画は4月9日現在1800万回以上の再生回数を記録。コメント欄は海外のクラブミュージックファンであふれかえるなど、世界のクラブミュージック愛好者から今最も注目を集めるDJが\ØU$UK€ \UK1MAT$Uなのだ。そんな彼は日本時間4月12日10時15分よりSaharaステージに出演予定。

例年以上に日本からの出演アーティストが多い今年の『コーチェラ』。これは日本の音楽がこれまで以上に世界から注目を集めている証左であり、ここからますますJ-POPが世界で旋風を巻き起こす予感がしている。そんな『コーチェラ』のパフォーマンスはYouTubeのライブ配信で世界中に届けられる。もちろん日本でも視聴することが可能だ。日本アーティストたちの『コーチェラ』でのパフォーマンスを楽しんでほしい。

（文=ふじもと）