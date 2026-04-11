2026年4月8日、中国メディアの新華網は、中国ブランドによるオートバイ世界選手権制覇が、同国の製造業における構造的な「転換点」となったとする専門家の分析を報じた。記事は、新興バイクメーカーの「張雪機車」が40年近い歴史を持つ世界的な大会の中量級クラスで圧倒的な強さを見せたことを紹介し、市販車をベースにした競技での勝利が、一部の特殊車両ではなく量産車レベルでの技術力が世界水準に達したことを裏付けていると伝