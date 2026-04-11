2026年4月8日、中国メディアの新華網は、中国ブランドによるオートバイ世界選手権制覇が、同国の製造業における構造的な「転換点」となったとする専門家の分析を報じた。

記事は、新興バイクメーカーの「張雪機車」が40年近い歴史を持つ世界的な大会の中量級クラスで圧倒的な強さを見せたことを紹介し、市販車をベースにした競技での勝利が、一部の特殊車両ではなく量産車レベルでの技術力が世界水準に達したことを裏付けていると伝えた。

また、ポルトガル人のバイク専門家、ルイ・ベルモンテ氏が今回の結果について、日本や欧州メーカーの主導権を揺るがす出来事であると指摘し、これまで中国製品について回っていた低価格路線のイメージを覆す「重量級爆弾」のような衝撃であると語ったことを紹介した。

その上で、中国ブランドのバイクに対する欧州市場の認識が根本から変わりつつあるとし、かつての通勤用モデル中心の生産から、高性能で大排気量の製品を開発する先進的な製造者へ脱皮したと論じている。

記事は続けて中国企業がエンジン開発や軽量化材料への投資を加速させている現状に触れ、技術力や製造品質の向上により、一部の分野では日本メーカーと肩を並べる存在になったと解説した。

そして最後に、ベルモンテ氏が国際社会における中国ブランドの認知は今後さらに深まっていくとの予測を示し、複数のカテゴリーで重要な競争相手になるのは時間の問題だと指摘したことを伝えた。（編集・翻訳/川尻）