30代後半、ドラマ『やんごとなき一族』でヒロインの義姉役でブレイクした松本若菜さん（42）。2024年から３クール連続民放のGP帯ドラマで主演を務めた人気俳優が挑むのは社会派ドラマ。医大が入試の採点過程で女子学生だけ一律減点をしていた疑惑を追う記者が主人公のNHKプレミアムドラマ『対決』（BS、4月5日放送開始、毎週日曜午後10時 全5回）だ。主人公の新聞記者・檜葉菊乃を演じる。「こんなに骨太なドラマは初めて」と語る