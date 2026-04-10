日向坂46山口陽世（やまぐち・はるよ、22）が10日、自身の公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。5月20日リリースの17枚目シングル「Kind of love」の活動をもって卒業する。三期生では初めての卒業となる。「日向坂46愛してる！」のタイトルでブログを投稿。「今日は皆様にご報告があります」と切り出し、「17枚目シングルの活動をもちまして、日向坂46を卒業します」と伝えた。「いつもあたたかく応援してくださり