「世界の皆さんへ。このネコの名前は おにぎり です。足に、おにぎり模様があります」【写真集】「おにぎり」という名を持つ猫のおにぎり5景そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーのなみそ（＠omochi_nam01）さんが2026年4月2日に投稿したのは、白黒の猫ちゃん。後ろ脚は白いのだが、その一部に黒くて四角い模様が。......これは、どう見てもおにぎりだ。八切サイズの海苔を巻いた、三角おにぎり。こんなにも