10日未明、十日町市で住宅1棟を焼く火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかっています。この家に1人で住んでいる男性と連絡が取れていません。火事があったのは十日町市川治の木造一部2階建て住宅です。10日午前0時過ぎ、近くに住む人から「火が出ている」と消防に通報がありました。＜近くに住む人＞「すごかったです。見て、真っ黒だろ、あんな火事初めて」火事はおよそ3時間後に鎮火し、ほぼ全焼とみられます。焼け跡からは年齢