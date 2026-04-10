「最低でも3年は辞めてはいけない」。いまから30年ほど前、社会に出たばかりで右も左もわからなかったころ、ベテラン会社員から言われたこの一言には長年の経験に裏打ちされた重みが感じられました。当時は、その言葉に特別な疑問を抱くこともなく、「まずは3年」という考え方を自然に受け止められたように思います。しかし、状況は随分と変わってきたようです。今年も多くの会社で4月1日に入社式が行われましたが、その日のうち