エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯを運営するファイターズスポーツ＆エンターテイメントの前沢社長がＳＴＶの単独インタビューに応えました。現時点でＦビレッジの完成度は３０％と答え、今後の構想などについて語りました。４月７日、楽天と対戦したファイターズ。カストロ選手の来日第２号ソロホームランや、北山投手の８回無失点の活躍で見事勝利を納めました。