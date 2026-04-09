10秒以上、「ずーーーっと！」と言い続ける今田美桜さん。ちょっとしたチャレンジ企画のようにも見えますが、れっきとした新CMです。ニチレイフーズは「本格炒め炒飯」の新TVCM「25年ずーっと売上No.1」篇を4月11日から放映。25年にわたり売上No.1を掲げてきた同商品の節目をユニークに表現しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■25年の歴史を辿る新CM見どころは「ずーーーっと！」の長ゼリフ200